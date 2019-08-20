Как высокожировая диета провоцирует диабет

В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, доктор Дэн Винер, специалист Исследовательского института больницы общего профиля в Торонто, пояснил, как диета с высоким содержанием жиров влияет на иммунитет.Его команда исследователей обнаружила, что при большом количестве жирной пищи страдает важный компонент иммунной системы — В-клетки, особенно те, которые производят антитело под названием IgA (иммуноглобулин А).IgA имеет решающее значение для регулирования бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Он действует в качестве защитного механизма, который помогает нейтрализовать потенциально опасные бактерии, способные, в частности, активизироваться под воздействием внешних факторов, например, несбалансированной или высокожировой диеты.Возникает порочный круг: от жирной пищи снижается уровень иммуноглобулина А, в итоге IgA больше может защитить человека от жирной пищи.В дальнейших экспериментах ученые наблюдали, что доклинические (животные) модели с дефицитом IgA на диете с высоким содержанием жиров демонстрируют повышение уровня сахара в крови и рост резистентности к инсулину. Трансплантация кишечных бактерий от этих моделей здоровым животным, передавала метаболическое нарушение.В сотрудничестве с группой по бариатрической хирургии, команда исследователей также обнаружила повышение уровня IgA в кале пациентов после бариатрической операции, что подтверждает важность IgA для людей с ожирением, вызванным перееданием.В целом, исследование подчеркивает тесную связь между высокожировой диетой, отсутствием кишечного IgA и резистентностью к инсулину. Знание того, что данный класс антител регулирует патогенные бактерии и защищает от дополнительных осложнений ожирения, обещает стать мощным инструментом в борьбе с диабетом.«Если мы сможем стимулировать IgA, B-клетки или их продукты, тогда мы сможем контролировать микрофлору кишечника», — говорит Дэн Винер, — «Особенно те бактерии, которые вероятнее всего связаны с резистентностью к инсулину. В дальнейшем эта работа может стать основой для поиска новых кишечных иммунных биомаркеров или методов терапии ожирения и его осложнений, таких как диабет 2 типа»