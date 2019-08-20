Недостаток калия в организме ведет к запорам и болезням сердца

Британский врач Эндрю Торнбер рассказал изданию Express о том, что нехватка калия в организме является основной причиной запора.От количества калия в теле человека напрямую зависит то, насколько благополучно будет функционировать его толстая кишка, утверждает врач. Сбои в работе кишечника легко заметить - начнутся проблемы с дефекацией. Эндрю Торнбер констатирует: регулярные запоры, возникающие в связи с дефицитом калия, могут быть предвестниками болезней сердца.«Калий – это ключевое вещество для того, чтобы в организме благополучно протекали множество процессов. В частности, именно им поддерживается правильная работа не только кишечника, но и сердца, а также почек, мышц и нервов», - пояснил врач.Торнбер рекомендует не оставлять без внимания явление запоров, ведь их наличие говорит о том, что происходит постепенное ухудшение в работе других органов организма.«Если запоры долго игнорировать, это может повлечь за собой развитие сердечно-сосудистых патологий, которые могут быть и смертельно опасными», - заметил эксперт.Также, по словам врача, сигналами недостатка калия в организме могут быть следующие явления:хроническая усталость,онемение в конечностях,резкая смена настроения,спазмы в мышцах,внезапное ухудшение самочувствия, обмороки.По словам британских медиков, ежедневно следует употреблять не менее 3,5 миллиграмм калия. Для этого следует включать в рацион картофель, курагу, изюм, бобы, зелень, бананы, молоко.