Апноэ во сне у женщин повышает риск рака

Наблюдения показали, что у имеющих данное расстройство сна женщин риск злокачественных опухолей увеличивается в два-три раза. Осталось выяснить, можно ли его уменьшить, если избавиться от апноэ во сне.В издании European Respiratory Journal появились результаты исследования, обнаружившего связь между интенсивным апноэ во сне у женщин и повышенным риском развития опухолей. При этом исследование было наблюдательным, а значит, причинно-следственная связь доказана не была. Но установлено, что у имеющих данное расстройство сна женщин вероятность возникновения опухолей увеличивается в два-три раза. Этот вывод был сделан в ходе наблюдений более чем за 20 000 взрослых пациентов, страдавших от обструктивного апноэ во сне. Приблизительно 2% из них впоследствии был поставлен диагноз рак.Как и ожидалось, по мере старения вероятность опухолей увеличивалась, однако когда исследователи сделали поправку на такие факторы риска рака, как пол, индекс массы тела, курение и употребление алкоголя, то всё равно наличие апноэ во сне оказывалось весомым фактором риска рака для женщин. При этом у мужчин данная связь практически не отмечалась или была очень слабой.Сами авторы исследования точно не знают, чем объяснить возможную связь между нарушениями сна и опухолями, однако полученные данные совершенно точно свидетельствуют о том, что эту тему необходимо исследовать в дальнейшем. Известно, что апноэ во сне сопровождается храпом, дневной усталостью и сонливостью, а также повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, причём этот риск гораздо более выражен у мужчин.