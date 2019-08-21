Спасение от рака нашли в мясе
Употребление мяса птицы значительно снижает риск развития рака молочной железы. К такому выводу пришли американские ученые.
В эксперименте участвовали 42 тысячи женщин. В течение 7 лет специалисты следили за их рационом питания. Оказалось, что у тех, кто в больших количествах ел мясо домашней птицы, риск возникновения опухоли был на 15% меньше, чем у тех, кто ел его мало, передает "МИР 24".
Специалисты планирует провести еще одно исследование, чтобы подтвердить свою гипотезу.
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