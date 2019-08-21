Врачи рассказали, почему нельзя пить воду во время еды
Нередко после еды люди тоже пьют воду. Тогда становится ещё хуже. Ведь происходит растяжение желудка, который и без того набит продуктами. Ещё через небольшое количество времени возникнет голод, причём гораздо более сильный, чем до этого. А в итоге можно получить лишний вес, ожирение и целлюлит.
Что же делать, если во время и после еды пить воду нельзя? Остаётся только ждать — после приёма пищи должно пройти не меньше 20 минут. Также будет нелишним пить до еды. Это позволит ускорить метаболизм, а также съесть гораздо меньше задуманного. Ведь очень часто люди путают жажду с голодом.
При «чистой» моче
Очень часто бывает так, что человек пьёт слишком мало воды. Но иногда случается и наоборот. Чтобы проверить, достаточно ли жидкости вы употребляете, нужно просто заглянуть в унитаз. Лучшим индикатором станет цвет мочи: в идеале он должен быть оттенком словно лимонад. Если моча слишком светлая, даже бледно-жёлтая, то это явный показатель того, что больше пить не следует. А вот при тёмном оттенке количество воды следует увеличить.
Кстати, при слишком большом потреблении воды возникает такая проблема, как гипонатриемия. Это приводит к дисбалансу электролитов в организму. У клеток от перенасыщения водой происходит разбухание, особенно это опасно для головного мозга.
Перед сном
Ещё нередко люди совершают ошибку, когда пьют воду перед сном. Вечером очень часто начинаешь испытывать как жажду, так и голод. И если про то, что не следует есть перед сном знают все, то про привычку пить вы могли услышать впервые. В любом случае делать этого не стоит, если в скором времени вы планируете лечь спать. Как минимум это чревато тем, что вы будете просыпаться от ночных позывов в туалет, а также получите отёки. Согласитесь, что проснуться по утру и увидеть своё опухшее лицо не самое лучшее начало дня.
Надо помнить, что пить перед сном следует не позднее, чем за 40 минут до отбоя. А вот утром после пробуждения нужно сразу же выпить стакан воды. Это запустит метаболизм и отлично взбодрит организм.
Во время тренировки
Многие фитоняшки и качки во время тренировки пьют воду. Кажется это правильным — ведь мучает жажда, значит, надо восполнить водный баланс. Однако слишком большое потребление жидкости за короткий промежуток времени может обернуться проблемами с почками, сердечно-сосудистой системой.
Вместо этого следует пить воду за час до тренировки, а затем спустя полчаса после неё. Если же жажда мучает слишком сильно в процессе физических упражнений, то максимум, что можно сделать, это прополоскать рот и сделать парочку мелких глотков.
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