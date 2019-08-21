Врачи рассказали, почему нельзя пить воду во время еды

К тому, чтобы запивать еду, нас приучали с самого детства. Будучи уже взрослыми, мы продолжаем пить, чтобы комок в горле не застревал. Не говорят уже о кружке чая после приема пищи. Но это большая ошибка, так как употребляя воду вместе с плотной едой, она будет разбавлять желудочный сок. А это усложняет работу желудку, ему становится труднее «переработать» съеденное. В результате человек получает несварение, проблемы со стулом, ощущение тяжести, отрыжку. А уж если выбрать вместо воды газированные напитки, то пиши-пропало.Нередко после еды люди тоже пьют воду. Тогда становится ещё хуже. Ведь происходит растяжение желудка, который и без того набит продуктами. Ещё через небольшое количество времени возникнет голод, причём гораздо более сильный, чем до этого. А в итоге можно получить лишний вес, ожирение и целлюлит.Что же делать, если во время и после еды пить воду нельзя? Остаётся только ждать — после приёма пищи должно пройти не меньше 20 минут. Также будет нелишним пить до еды. Это позволит ускорить метаболизм, а также съесть гораздо меньше задуманного. Ведь очень часто люди путают жажду с голодом.При «чистой» мочеОчень часто бывает так, что человек пьёт слишком мало воды. Но иногда случается и наоборот. Чтобы проверить, достаточно ли жидкости вы употребляете, нужно просто заглянуть в унитаз. Лучшим индикатором станет цвет мочи: в идеале он должен быть оттенком словно лимонад. Если моча слишком светлая, даже бледно-жёлтая, то это явный показатель того, что больше пить не следует. А вот при тёмном оттенке количество воды следует увеличить.Кстати, при слишком большом потреблении воды возникает такая проблема, как гипонатриемия. Это приводит к дисбалансу электролитов в организму. У клеток от перенасыщения водой происходит разбухание, особенно это опасно для головного мозга.Перед сномЕщё нередко люди совершают ошибку, когда пьют воду перед сном. Вечером очень часто начинаешь испытывать как жажду, так и голод. И если про то, что не следует есть перед сном знают все, то про привычку пить вы могли услышать впервые. В любом случае делать этого не стоит, если в скором времени вы планируете лечь спать. Как минимум это чревато тем, что вы будете просыпаться от ночных позывов в туалет, а также получите отёки. Согласитесь, что проснуться по утру и увидеть своё опухшее лицо не самое лучшее начало дня.Надо помнить, что пить перед сном следует не позднее, чем за 40 минут до отбоя. А вот утром после пробуждения нужно сразу же выпить стакан воды. Это запустит метаболизм и отлично взбодрит организм.Во время тренировкиМногие фитоняшки и качки во время тренировки пьют воду. Кажется это правильным — ведь мучает жажда, значит, надо восполнить водный баланс. Однако слишком большое потребление жидкости за короткий промежуток времени может обернуться проблемами с почками, сердечно-сосудистой системой.Вместо этого следует пить воду за час до тренировки, а затем спустя полчаса после неё. Если же жажда мучает слишком сильно в процессе физических упражнений, то максимум, что можно сделать, это прополоскать рот и сделать парочку мелких глотков.