Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей

Об этом известный украинский педиатр рассказал в своем Instagram.Так, на вопрос о том, что делать, если у ребенка понос и рвота сопровождается высокой температурой, доктор Комаровский ответил:«Если понос и рвота, и вы не в состоянии ребенка поить, у вас нет шансов вылечится в домашних условиях. Поэтому, когда у нас понос и рвота мы не обсуждаем тему жаропонижающих.Если понос и рвота, да еще и температура, то мы вообще не обсуждаем эту тему. Только стационар, потому что лечится это капельницей.Другой вопрос в том, что когда у нас женщина с ребенком с поносом, рвотой и температурой попадает в инфекционный стационар, то она оттуда не выйдет ближайшие две недели.Поэтому все стараются усидеть дома. В нормальной стране, когда изменится система оказания помощи, вас за сутки прокапают, облегчат состояние и выгонят домой. Поэтому вы будете туда легко ездить».