Генетическая бессонница провоцирует болезни сердца

Многочисленные обсервационные исследования выявили связь между бессонницей и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Тем не менее, доказать прямую зависимость не так просто. Ученые приняли решение разбить эту глобальную задачу на несколько более мелких. Для начала принялись искать зависимость между сердечным нездоровьем и генетическими вариантами бессонницы.В этом первом в своем роде исследовании специалисты из Каролинского института применили менделевскую рандомизацию. Данная методика используется для выявления причинно-следственных взаимосвязей, например, влияет ли некий биомаркер на риск заболевания или между ними лишь статистическая связь.Были проанализированы данные 1,3 миллиона участников. В ходе анализа исследователи обнаружили, что генетические варианты бессонницы могут быть причиной ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и ишемического инсульта, но не мерцательной аритмии.Ограничением этого исследования является то, что рассматривалась исключительно генетическая составляющая бессонницы, а не сами нарушения сна. У людей с соответствующими генами сон может быть и нормальный, например, благодаря режиму или расслабляющим процедурам.