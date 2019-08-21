Генетическая бессонница провоцирует болезни сердца
В этом первом в своем роде исследовании специалисты из Каролинского института применили менделевскую рандомизацию. Данная методика используется для выявления причинно-следственных взаимосвязей, например, влияет ли некий биомаркер на риск заболевания или между ними лишь статистическая связь.
Были проанализированы данные 1,3 миллиона участников. В ходе анализа исследователи обнаружили, что генетические варианты бессонницы могут быть причиной ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и ишемического инсульта, но не мерцательной аритмии.
Ограничением этого исследования является то, что рассматривалась исключительно генетическая составляющая бессонницы, а не сами нарушения сна. У людей с соответствующими генами сон может быть и нормальный, например, благодаря режиму или расслабляющим процедурам.
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https://med.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Кардиология
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