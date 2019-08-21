Продукты, которые могут ускорять выведение никотина из организма

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Если вы расстались с сигаретами, включите в свой рацион эти продукты – они ускоряют выведение из организма тех вредных веществ, которые собирались из-за вредной привычки.По словам врачей, если курение было длительным, многолетним, то в теле курильщика годами скапливались токсины. Из организма человека, «завязавшего» с сигаретами, они выводятся не сразу, а лишь спустя 6-8 месяцев.Чтобы ускорить процесс освобождения клеток от никотина, специалисты советуют ввести в ежедневный рацион продукты, которые ускоряют его выведение.Витамин С, источником которого являются эти фрукты, способствует интенсивному обмену веществ а также улучшает кровоток. В результате кровь и ткани легких в более быстром порядке очищаются от тех вредных компонентов, которые копились в теле все то время, что человек курил.В этих фруктах также много витамина С, а помимо него еще и магния, под влиянием которого у курильщиков улучшается процесс дыхания, проходит кашель.Простая морковка насыщена провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, ослабляют влияние стрессов и в целом улучшают самочувствие.Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что потребление этих продуктов улучшает состояние легких у тех, кто бросил курить. Оказалось, что бросившие курить, но употреблявшие много помидоров и фруктов, в особенности яблок, люди демонстрировали более медленное ухудшение функций легких. В итоге исследователи заявили, что вещества яблок и томатов помогают устранить повреждения, нанесенные сигаретами, - причем подобный эффект наблюдался только у тех, кто «завязал» с табаком.