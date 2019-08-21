Боли при месячных: стоит ли их терпеть



неправильное строение или расположение матки



гинекологические заболевания (эндометриоз, фибромиома, аденомиоз)



воспалительные процессы



гормональные нарушения



травмы, аборты, сложные роды, оперативные вмешательства



венерические заболевания



эндокринные нарушения.





избыточное содержание простагландинов



недостаточный уровень эндорфинов и энкефалинов (опиатов)



недостаточность лютеиновой фазы



функциональные нарушения.





миома матки (болевые ощущения усиливаются при опухолях больше 5 см)



эндометриоз



фибромиома (при нарушении ее питания)



спаечные процессы в малом тазу



хронические заболевания (опухоль) яичников



сужение шейки матки после аборта.



Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Альгодисменорея – это нарушение менструального цикла, которое сопровождается сильной схваткообразной или ноющей боль внизу живота и в пояснице.Такие боли встречаются чаще всего у девочек-подростков и еще не рожавших женщин. Однако бывают случаи болезненных месячных и у женщин более старшего репродуктивного возраста. Нужно ли терпеть менструальную боль или все-таки лучше обратиться к специалисту.Интенсивная боль внизу живота во время менструации требующая приема обезболивающих препаратов, а иногда сопровождающаяся потерей трудоспособности, головными болями, раздражительностью и слабостью называется альгодисменореей (дисменореей).Это наиболее распространенная патология, встречающаяся в гинекологии. С ней сталкиваются в среднем 10% пациенток разного возраста. Альгодисменорея становится причиной пропусков занятий в школах и вузах у подростков и заставляет оставаться на больничном женщин более старшего возраста.История исследования заболевания показывает, что приблизительно 60% девочек-подростков страдает от болезненных месячных в особо тяжелой форме. Болезненные менструации отражаются не только на общем состоянии организма, но и на психоэмоциональном состоянии женщины, а также на отношениях с окружающими. Поэтому решение данной проблемы требует грамотного подхода специалиста, тщательного обследования и своевременного назначения лечения.Альгодисменорея проявляется в схваткообразных или тянущих болях разной интенсивности. Болевой синдром больше всего выражен в первые дни менструации. Локализуется внизу живота, пояснице, промежности, внутренней стороне бедер. Болезненные месячные не редко сопровождаются раздражительностью, сменой настроения, бессонницей, головокружениями, тошнотой, увеличением и болезненностью молочных желез.У многих женщин, особенно у подростков, перечисленные симптомы могут появляться еще за 1-2 дня до начала менструации. Эти симптомы связаны с гормональными изменениями в организме.История развития болезни имеет индивидуальный характер. Болевые симптомы могут появляться при каждом менструальном цикле либо во время отдельных менструаций.Как правило, дисменорея, вызванная заболеваниями матки, кроме сильных болей сопровождается нетрудоспособностью на период месячных, нарушением обменных процессов, упадком сил. Эндокринные нарушения в организме приводят к активной выработке и медленному распаду простагландинов. Они увеличивают число сокращений маточных мышц, вызывают спазм артериол, снижают кровоснабжение миометрия, воздействуют на нервные окончания матки, вызывая болевые ощущения.Чтобы гинеколог мог отследить историю болезни и точно поставить диагноз, принято различать первичную и вторичную альгодисменорею.Первичная альгодисменорея – это спазматическая менструальная боль возникающая из-за сбоев в работе матка/яичники/гипофиз/гипоталамус либо из-за неправильного биосинтеза простагландинов. Это заболевание не связано с другими болезнями, а также с физиологическими изменениями половых органов. Неприятные ощущения появляются вследствие спазмов гладкой мускулатуры матки.Болевые ощущения появляются, как правило, за день до менструации. Могут продолжаться от нескольких часов до двух-трех дней.1 степень – боль умеренная, не постоянная, не отражается на продуктивности2 степень – боль выраженная, спазматическая, влияет на общее состояние пациентки3 степень – боль сильная/нестерпимая, полностью лишает трудоспособности.Первичная альгодисменорея возникает у девочек-подростков через 1-1,5 года после менархе, с началом овуляции. Наиболее часто (40-90%) болезненные месячные встречаются у не рожавших девушек в возрасте 17-18 лет. При первичной альгодисменорее болевой синдром заставляет до 15% пациенток оставаться дома и пропускать учебу.Специалисты в области подростковой гинекологии утверждают, что данным заболеванием чаще страдают девочки с вегетососудистой дистонией, плоскостопием, сколиозом, заболеванием желчевыводящих путей. Существует мнение, что болезненные месячные пройдут после родов или с возрастом. Однако, это не всегда так.Для того, чтобы правильно назначить лечение первичной альдисменореи, пациентке необходимо пройти обследование в клинике гинекологии. Диагностика заключается в исключении патологии половых органов. Задача врача-гинеколога точно собрать анамнез пациента (характер, период возникновения и продолжительность болей, конституционный тип женщины, ее физическое развитие, возраст). Специалист должен осмотреть гениталии, провести обследование с помощью зеркал, направить на общий анализ крови.При необходимости пациентка может быть направлена УЗИ органов малого таза, гормональное обследование, лапароскопию (позволяет выявить определенные формы эндометриоза), рео- и электроэнцефалограмму.Для диагностики первичной альгодисменореи пациентка дополнительно может быть направлена на консультацию к невропатологу, урологу, гастроэнтерологу, травматологу. Особенно это касается девочек-подростков.Существует мнение, что устранять симптомы альгодисменореи необязательно. Болевые ощущения, которые испытывает женщина в период месячных, являются нормой. А многие утверждают, что симптомы болезни пройдут сами по себе с началом половой жизни или после родов. Такая тактика недопустима. Дисменорея характерна для любого возраста, как для девочек-подростков, так и для взрослых женщин, и требует обязательного лечения. К сожалению, родители часто не считают этот фактор патологией, ссылаясь на еще не установившийся цикл.Лечение первичной альгодисменореи, в первую очередь, связано с устранением болевых ощущений и улучшением общего самочувствия пациентки. Для лечения этой болезни в гинекологии используются спазмолитические, седативные (настойка валерианы, пустырника), гормональные препараты (предупреждают нежелательную беременность).Также для лечения могут быть назначены витамины (магне-В6, витамин Е), кальций, физиотерапия (электрофорез с новокаином). Длительность приема лекарственных средств зависит от степени болевых ощущений.Вторичная альгодисменорея – это болевые ощущения, возникающие из-за других заболеваний. Может также возникать при наличии патологии развития гениталий, которые мешают правильному оттоку менструальной крови. Вторичной альгодисменореей страдают больше всего женщины после 35 лет.В отличие от первичной дисменореи болевые ощущения, при вторичной альгодисменории, могут быть очень сильными (ноющими или кинжальными) и продолжаться до трех дней.Спазмы также могут сопровождаться повышением температуры, изменением положения и формы матки. После перенесенных хирургических вмешательств, удаления кисты, внематочной беременности, кесарева сечения боль может ощущаться во время всего цикла и наиболее усиливаться в период менструации. Выделения, как правило, обильные с неприятным запахом.Женщины с вторичной альдисменореей часто страдают от депрессии, ипохондрии, склонны к истерии. Перечисленные нарушения нервной системы являются следствием гормонального дисбаланса, нарушения синтеза простагландинов. При сильных психоэмоциональных расстройствах, особенно это касается подростков, больным рекомендуется обратиться к психотерапевту.Большое значение имеет образ жизни и профессия больных. Много жалоб на боли при месячных поступает от курящих женщин старшего возраста, страдающих ожирением или имеющих специфические условия труда (работа на холоде, тяжелый физический труд).Вторичная альгодисменорея у девочек-подростков встречается редко, но заслуживает особого внимания.Отсутствие своевременного лечения может спровоцировать переход функциональных нарушений в подростковом возрасте в органические, и стать серьезной причиной гинекологических заболеваний, а также нарушения репродуктивных функций в будущем.Вторичная дисменорея у девочек-подростков может стать причиной развития следующих заболеваний: бесплодие (проявляется в более старшем репродуктивном возрасте), анорексия, остеопороз. Также наблюдаются изменения в психике, депрессивные состояния, быстрая утомляемость из-за недостатка эстрогенов.Часто у девочек-подростков наблюдается изменение в пищевом поведении (нервная анорексия) сопровождающееся сильным похудением. Многие девочки переходят от сбалансированного питания (вегетарианства) до полного отказа от пищи. После каждого приема вызывают у себя рвоту, принимают слабительные или ставят клизмы. У них наблюдается навязчивое желание похудеть.Такие пациентки нуждаются в медицинской помощи, психологических консультациях и внимании со стороны родственников. В случае, если нервная анорексия угрожает жизни девушки (масса тела уменьшилась больше, чем на 40%), врачи прибегают к насильному парентеральному кормлению — это внутривенное введение глюкозы и белково-жировых растворов.Вторичная альгодисменорея может также развиться на фоне перегрузок в учебе или спорте, неблагоприятных отношениях в семье, переживаниях связанных с противоположным полом, конфликтных ситуациях со сверстниками или учителями. Неблагоприятным фактором может также послужить перенесенное оперативное вмешательство (не гинекологического характера), серьезные травмы, перенесенные вирусные заболевания.При лечении вторичной альгодисменореи прежде всего необходимо вылечить основное гинекологическое заболевание являющееся причиной болевых ощущений во время месячных. При дисменореи, вызванной воспалительным процессом, пациенту необходимо пройти полный противовоспалительный курс лечения с последующей продолжительной реабилетацией. Возможно назначение врачем-гинекологом гормональных контрацептивов (не касается девочек-подростков). При правильном лечении возможно полное исчезновение симптомов диагноза альгодисменореи.Лечение альгодисменореи необходимо проводить вовремя, так как за ее симптомами могут скрываться другие серьезные гинекологические заболевания. Нередко требующие оперативного вмешательства либо срочной госпитализации. Дисменорея значительно затрудняет диагностику острых воспалительных заболеваний органов малого таза, аппендицита, кисты яичника, кишечной непроходимости и прочих серьезных заболеваний.Тщательное обследование врачом-гинекологом, правильно собранный анамнез при болях и определение их локализации может показать, что история болезни другая и предотвратить развитие клиники «острого живота».Чтобы не лечить симптомы альгодисменореи необходимо своевременно заниматься профилактикой данного заболевания. Для подростков родителям необходимо правильно организовать режим учебы и полноценный отдых. Своевременно посещать отделения гинекологии для предупреждения развития различных заболеваний. Ведь причиной поздней диагностики альгодисменореи является недостаточная осведомленность родителей в вопросах полового созревания у девочек-подростков. Первичная альгодисменорея легко поддается лечению при соблюдении перечисленных правил.Женщинам в старшем возрасте также не стоит забывать о своем здоровье, своевременно выявлять и лечить болезни женских половых органов. Что касается лечения вторичной альгодисменореи – эта проблема требует более длительного периода времени лечения, а результат будет зависеть от заболевания, на фоне которого она возникла.Для лечения альдисменореи используются как медикаментозные, так и не медикаментозные методы лечения. К медикаментозным можно отнести использование оральных контрацептивов (снижают объем кровяных выделений, предупреждают от нежелательной беременности), гестагенов (прогестерон и его производные), производные тестостерона, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Хорошее влияние оказывают седативные средства, консультации психолога.Пациенткам необходимо также заниматься физической культурой. Она увеличит эластичность мышц, улучшает кровоснабжение. Комплекс для лечения болезни подбирается индивидуально для каждого конкретного случая.Первичная и вторичная альгодисменорея (дисменорея) требует от пациентов соблюдения специального режима питания и распорядка дня. Больным необходимо обеспечить полноценный здоровый сон, избегать стрессовых ситуаций, следить за весом и придерживаться сбалансированной диеты. Лечение также предусматривает отказ от вредных привычек (курение и алкоголь), напитков содержащих кофеин.Успешное лечение женщин с первичной и вторичной альгодисменореей зависит от квалификации врача-гинеколога. Его глубоких знаний относительно патогинеза и методов диагностики и лечения данного заболевания. При возникновении признаков альгодисменореи не стоит спешить пить таблетки, устраняя болевой синдром. Возможно, за ним скрывается серьезное гинекологическое заболевание, требующее диагностики и лечения.Своевременная диагностика альгодисменореи, ее правильное лечение, а не снятие симптомов обезболивающими препаратами — это основные правила безболезненных менструаций.