Ученые разрабатывают анализ крови, который предскажет год смерти человека

Ученые из Германии разрабатывают анализ крови, который с точностью в 83% может предсказать вероятность смерти человека в течение ближайших лет.В рамках исследования ученые выявили в крови 14 биомаркеров, которые, по-видимому, влияют на риск смерти. Они связаны в частности с работой иммунной системы, контролем уровня глюкозы, развитием воспалительных процессов, и так далее. Эксперименты с участием добровольцев подтвердили, что данные биомаркеры с точностью в 83% могут предсказать смерть человека в течение 2-16 лет.Ученые надеются на то, что их разработка найдет применение в медицине, в частности, для оценки состояния здоровья пожилых пациентов, которым предстоит хирургическое вмешательство. Между тем для внедрения в жизнь инновационного анализа крови, необходимы более масштабные клинические испытания.Научная статья по итогам исследований специалистов из Института биологии старения Общества им. Макса Планка представлена в журнале Nature Communications.