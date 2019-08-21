Раскрыт секрет родительского счастья

Повзрослевшие дети действительно делают родителей счастливее, если проживают раздельно от них. К такому выводу пришли специалисты Гейдельбергского университета (Германия), опубликовавшие итоги своего исследования в журнале Plos One.В рамках исследования ученые проанализировали данные Европейского социологического опроса European Social Survey касательно эмоционального состояния 55 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше. Выяснилось, что родители данной возрастной категории были более удовлетворены жизнью и реже страдали от депрессии по сравнению со своими ровесниками, не имевшими детей.Между тем столь позитивные ощущения достигались при соблюдении одного условия: их взрослые дети были самостоятельными и жили отдельно. Ученые объясняют это тем, что переезд детей освобождает родителей от стресса, связанного с заботами о них.Как бы там ни было, но дети действительно вносят разнообразие в социальную жизнь пожилых родителей, а также оказывают им поддержку и финансовую помощь.Примечательно, что о связи между счастьем и раздельным проживанием родителей и повзрослевших детей ранее говорилось и в исследовании Николаса Вольфингера (Nicholas Wolfinger) из Университета Юты.