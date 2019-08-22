Эта сладость способна избавить от депрессии
Ученые из Университетского колледжа в Лондоне, Университета Калгари и Alberta Health Services Canada выяснили, что, употребляя каждый день по 150 граммов натурального шоколада, британцы меньше предаются депрессии
Как рассказал ведущий автор доктор Сара Джексон из Института эпидемиологии и здравоохранения UCL, этот эксперимент выяснил, что натуральный черный шоколад благотворно влияет на нервную систему и общее состояние человека.
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