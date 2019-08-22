Хроническую боль в спине лечит акупрессура

В исследовании, опубликованном в Pain Medicine, специалисты из Мичиганского университета показали, что акупрессура отлично справляется с болью в спине. Однако подойдет не любая стимуляция.Эксперимент проходил следующим образом: 67 участников с хронической болью в пояснице рандомно распределили на три группы. Первая группа выполняла расслабляющий точечный массаж, вторая — стимулирующий точечный массаж, а третья применяла стандартное лечение«Расслабляющий точечный массаж считается эффективным средством для лечения бессонницы, а стимулирующий точечный массаж больше известен как средство для снижения усталости», — комментирует Сьюзан Мерфи, доктор медицинских наук и ведущий автор исследования.Участников групп акупрессуры сперва научили правильно выполнять давление на нужные точки тела. В дальнейшем они выполняли массаж самостоятельно в течение шести недель — по полчаса каждый день. Участникам контрольной группы было предложено продолжать ранее назначенные процедуры.По итогам шести недель, участники, выполнявшие стимулирующий точечный массаж, испытывали больше боли и усталости по сравнению с испытуемыми «группы обычного лечения».Зато участники, которые придерживались расслабляющей акупрессурной схемы, наоборот, испытывали значительно меньше боли по сравнению с обычным лечением.Различий в качестве сна между группами обнаружено не было.По словам ученых, это исследование подчеркивает преимущества немедикаментозного лечения хронической боли, которое пациенты могут легко применить самостоятельно и быстро получить положительные результаты.