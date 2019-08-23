Диетологи выяснили, какая система питания защищает от рака

Она дополняет стандартные методы лечения.Новое исследование онкологов показало, что контроль уровня сахара с помощью кето диеты может поспособствовать в лечении некоторых видов рака.В основе кето диеты лежит употребление продуктов, которые содержат много белка и мало углеводов, а также продуктов, в состав которых входит много здоровых жиров. Название «кето» возникло в следствии того, что эта диета, лишает глюкозы, как следствие, вызывает «кетоз». Во время него организм вынужден вместо сахара расщеплятьнакопленный жир для получения энергии.Новое исследование, которое ученые провели на мышах, показало, что кето диета отлично дополняет стандартные методы лечения: химиотерапию и лучевой терапию. По мнению экспертов, она способствует повышению эффективности традиционного лечения. Причина — диета приводит к избирательной индукции метаболического окислительного процесса в раковых клетках.Согласно результатам исследования, диета может остановить прогрессирование плоскоклеточного рака.