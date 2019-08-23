Дерматологи подсказали, как вылечить псориаз в домашних условиях

Дерматологи, представляющие университетскую клинику Лейпцига, обнаружили, что определенная еда влияет на успех лечения псориаза.Тяжесть протекания недуга усиливается из-за употребления нездоровой пищи, имеющей высокое содержание насыщенных жировУ людей, столкнувшихся с псориазом, нередко встречается генетическая предрасположенность к болезни. Хроническое неинфекционное заболевание кожи, сопровождающееся образованием красноват-розовых высыпаний и шелушением, может возникать из-за нарушения деления клеток кожного покрова, изменения деятельности иммунной системы.Внешние факторы: неправильное питание, экология, травмы, стресс только усугубляют проблему. Так, избыточный вес также оказывает огромное влияние на течение псориаза. У пациентов с лишними килограммами чаще встречаются тяжелые формы кожного заболевания. По словам профессора Яна-Кристофа Симона, являющегося одним из руководителей исследования, о развитии псориаза и влиянии на него избыточного веса на сегодняшний день есть множество информации, однако их взаимосвязь пока не доказана.Ожирение и воспаление являются взаимосвязанными, однако при псориазе в организме уже происходит воспалительный процесс из-за нарушения работы иммунитета. Хроническое воспаление, по словам медиков, стимулируется адипоцитами жировыми клетками. Дерматологи обнаружили: имеющиеся в мясных, колбасных изделиях, картофеле фри, фастфудах, сырах, выпечке, насыщенные жирные кислоты усиливают воспаление в организме и негативно воздействуют на протекание псориаза.Ненасыщенные жирные кислоты могут благоприятно влиять на болезнь. Специалисты обращают внимание на на жирную кислоту омега-3. Последняя защищает артерии от износа и имеет противовоспалительные свойства. Она присутствует в скумбрии, лососе, сельди. Лейпцигские эксперты будут продолжать работать над изучением данного вопроса, чтобы показать, как изменение привычек питания и диета влияет на эффективность и успех лечения псориаза.