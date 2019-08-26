Назван продукт, помогающий избавиться от лишнего жира на животе
Этот орех помог людям, страдающим от ожирения, снизить калорийность дневного рациона на 20%. А это как раз то, что нужно, чтобы начать худеть именно в районе живота.
Все, что требовалось от пациентов — это перекусывать фисташками вместо привычных десертов. Так, за полгода им удалось похудеть в талии на 0,7 дюймов, что эквивалентно одному размеру. Это отличный результат, учтивая, что более они ничего не делали.
Фисташка богата ненасыщенными жирами, растворимой клетчаткой и белком, что делает ее ценным продуктом для снижения веса.
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