Назван продукт, помогающий избавиться от лишнего жира на животе

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В британском научном журнале Nutrition накануне были опубликованы результаты исследований, которые показали следующее: похудеть поможет фисташка.Этот орех помог людям, страдающим от ожирения, снизить калорийность дневного рациона на 20%. А это как раз то, что нужно, чтобы начать худеть именно в районе живота.Все, что требовалось от пациентов — это перекусывать фисташками вместо привычных десертов. Так, за полгода им удалось похудеть в талии на 0,7 дюймов, что эквивалентно одному размеру. Это отличный результат, учтивая, что более они ничего не делали.Фисташка богата ненасыщенными жирами, растворимой клетчаткой и белком, что делает ее ценным продуктом для снижения веса.