4 продукта, от которых необходимо отказаться после 40 лет

Если молодые люди иногда могут есть вредную пищу, и им это «сходит с рук», то с возрастом все становится сложнее. Чем лучше и правильнее питается человек после 40 лет, тем меньше у него вероятность столкнуться с целым рядом заболеваний – от рака до болезней сердца.Представляем вашему вниманию несколько продуктов, которые необходимо исключить из своего рациона после 40 лет, если вы хотите как можно дольше сохранять здоровье и красоту.Маргарин (как и различные спреды) – один самых вредных продуктов на сегодняшний день, но, к сожалению, об этом мало кто знает. Маргарин получают из жидкого растительного при помощи некоторых химических процессов – гидрогенизации, в результате которых оно затвердевает.Именно на этом принципе основано производство так называемых транс-жиров, которые крайне негативно сказываются на состоянии здоровья человека. От маргарина после 40 лет рекомендуется полностью отказаться. А вот натуральные растительные масла – желательно, холодного отжима (оливковое, например), должны занять свое прочное место в рационе.Сладкие газированные напитки опасны в любом возрасте, причем неважно, сахар в их составе или сахарозаменители – все они одинаково негативно влияют на здоровье. Газировка – продукт, которого не должно быть в рационе в любом возрасте, но если вы пили такие напитки в прошлом, откажитесь от них хотя бы после 40 лет.Переработанное мясо (сосиски, колбаса, бекон) содержат много соли и транс-жиров, кроме того, они считаются потенциальными канцерогенами, поэтому их желательно полностью исключить из рациона как можно раньше, хотя бы – после 40 лет.Рафинированные углеводы также желательно исключить из рациона после 40 лет – независимо от возраста. Опасность подобных продуктов в том, что они практически сразу же впитываются в кровь, тем самым резко повышая уровень глюкозы. Это может спровоцировать усталость, скорое чувство голода, а в дальнейшей даже довести до диабета и ожирения. В идеале рафинированные углеводы следует заменить цельнозерновыми продуктами, к которым можно отнести черный, коричневый рис, цельнозерновой хлеб и так далее.