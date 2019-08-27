Сколько калорий нужно съедать в день для похудения?

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Чтобы успешно худеть и не набирать вес, необходимо съедать меньше калорий, чем организм тратит. Но как рассчитать правильное количество калорий для конкретного организма?Американские ученые предлагают считать по следующей формуле: вес человека необходимо умножить на коэффициент активности, который рассчитывается так: 28 – умеренная активность, 31 – средняя активность, и 33 – гиперактивность. Получится сумма, из которой необходимо вычесть 15%.Получится именно то индивидуальное число калорий, которые можно употреблять в пищу для безопасного и успешного похудения.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы до 50 лет. Все они должны были съедать в течение дня столько калорий, сколько им «полагалось» по приведенной выше формуле. В результате им удалось избавиться в среднем от 7 килограммов лишнего веса. Кроме того, у них нормализовалось давление и снизился холестерин в крови.