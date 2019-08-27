Врач рассказал, чем лучше заменить зеленку и йод

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Чем обработать рану.Йод и зеленку используют для обработки ран и ссадин. Вместе с тем, медики заявляют, что данные препараты устарели, так как они могут вызвать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей.Заурбек Адырхаев, хирург, выразил свое мнение. В настоящее время созданы множество аналогичных веществ, которые намного эффективнее названных средств, ускоряющих заживление кожного покрова в местах повреждения. Они не рекомендуются пациентам, страдающим заболеваниями щитовидной железы, к тому же зелёнка в ряде случаев вызывает аллергическую реакцию. Её лучше заменить на перекись водорода, так как последняя быстро остановит кровотечение.Йод применяется в медицине в виде 5-процентного спиртового раствора, им дезинфицируют кожу вокруг небольшого повреждения. В некоторых случаях пациентам делают специальную сетку из него: препарат наносят на кожу в местах инъекций, при этом «шишки» от игл шприцев быстро рассасываются.