Как подготовить ребенка к школе? 4 совета педиатра и психолога



Нормализовать режим сна





Нормализовать питание





Давать небольшие задания





Внушать позитивное отношение к школе



Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

До 1 сентября остается меньше недели, и многие родители сейчас задумываются о том, как подготовить ребенка к школе без лишних стрессов. Представляем Вашему вниманию несколько советов, которые могут быть Вам полезны:Педиатр Мари Даракчян советует первым делом нормализовать режим сна ребенка: в течение нескольких дней необходимо приучать его раньше ложиться и раньше вставать. В идеале, по словам специалиста, младшеклассник должен засыпать не позже 22:00 (все дела вроде чистки зубов и умывания необходимо закончить до этого) и спать не менее 9 часов.Специалист также советует нормализовать режим питания и приучить ребенка завтракать по утрам, так как завтрак просто необходим для обеспечения нормального обмена веществ в течение дня. Кроме того, если ребенок позавтракал, ему будет легче сосредоточиться на уроках, и занятия будут более продуктивными.Психолог Ашхен Мкоян в свою очередь советует еще до начала школы давать ребенку небольшие задания, которые он должен выполнить к определенному сроку: например, нарисовать что-нибудь или выучить наизусть стишок. Такие задания приучат ребенка к дисциплине и сделают его более ответственным. Конечно, родители должны объяснять детям, почему учеба важна и почему к любым заданиям надо относиться со всей ответственностью.По словам психолога, если родители нервничают, готовясь к 1 сентября, если они напряжены, ребенок будет перенимать их эмоции, думая, что школа – это что-то страшное и плохое. Поэтому первым делом сами родители должны настроиться позитивно и внушить ребенку положительное отношение к школе. Тогда ему будет намного легче настроиться на хороший учебный год.