Диетологи подсказали, как правильно варить пельмени

Несмотря на постоянную рекламу здоровой пищи, нехватка времени заставляет вспомнить о готовой еде, например о пельменях и варениках.Разумеется, сварить их можно по отдельности, но из-за вечного цейтнота — и нежелания мыть две кастрюли вместо одной — возникает мысль сварить их вместе.На самом деле в этом нет ничего страшного, если соблюдать некоторые правила. Пельмени нужно забрасывать в кипящую воду раньше, потому что они варятся дольше, за счет фарша и большей толщины теста. А вареники наоборот класть позже, а вынимать первыми, так как они быстрее развариваются — из-за тонкого теста и уже готовой начинки.Естественно, во время приготовления их нужно постоянно мешать, иначе пельмени и вареники превратятся в одну массу теста, которую затем останется только выбросить. Если фарш в пельменях качественный, то у вареников даже появится приятный привкус.Разумеется, все это касается только вареников с картошкой. Если же речь идет о твороге или сладкой начинке — например, о вишне — то в этом случае действительно не стоит экспериментировать.