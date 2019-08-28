Почему диабет провоцирует рак?

В течение многих лет ученые пытались разгадать медицинскую загадку: почему у людей с диабетом повышен риск развития некоторых форм рака? Сегодня исследователи предложили, пожалуй, самое убедительное объяснение этого феномена.Действительно, диабетики наиболее уязвимы для рака яичников молочных желез, почек и др. Раньше ученые предполагали, что все дело в гормональной дисрегуляции.Например, была такая гипотеза. У людей с диабетом 2 типа инсулин неэффективно переносит глюкозу в клетки. Поэтому поджелудочная железа вырабатывает все больше и больше инсулина, и организм приходит к состоянию, называемому гиперинсулинемией. В то же время инсулин стимулирует избыточный рост клеток, что способствует раку. Еще одна гипотеза связывала рак и ожирение/хроническое воспаление, характерное для диабета.Однако у специалистов из «City of Hope» — исследовательского и лечебного центра по лечению рака — возникла альтернативная идея. Они предположили, что повышенные уровни глюкозы в крови, наблюдаемые при диабете, напрямую повреждают ДНК, и именно это приводит к развитию злокачественной опухоли.Для начала исследователи попробовали найти определенный тип повреждений — ДНК-аддукты в тканевых культурах и моделях диабета у грызунов. В самом деле, они обнаружили ДНК-аддукт, называемый N2- (1-карбоксиэтил) -2?-дезоксигуанозин, или CEdG, который встречался в диабетических моделях чаще, чем в нормальных клетках или у здоровых мышей.Было доказано, что воздействие высоких уровней глюкозы приводит как к образованию ДНК-аддуктов, так и к подавлению их репарации, что в сочетании может вызвать нестабильность генома и рак.Недавно ученые завершили клиническое исследование, в котором измеряли уровни ДНК-аддукта CEdG, а также его аналога в РНК (CEG), у людей с диабетом 2 типа. Как и у мышей, у людей с диабетом уровни CEdG и CEG были значительно выше, чем у людей без заболевания.Но команда ученых не остановилась на этом. Исследователи захотели определить молекулярные причины явления. Они идентифицировали два потенциально влияющих белка: фактор транскрипции HIF1? и сигнальный белок mTORC1, которые проявляли пониженную активность при диабете. Между тем, известно, что HIF1? активирует несколько генов, участвующих в процессе восстановления ДНК.Исследователи обнаружили, что если стабилизировать уровень HIF1? в среде с высоким содержанием глюкозы, то можно усилить восстановление ДНК и соответственно уменьшить ее повреждение. А mTORC1 фактически контролирует HIF1?, поэтому, если стимулировать mTORC1, то это автоматически означает воздействие на HIF1?.К счастью выяснилось, что несколько препаратов, стимулирующих HIF1? или mTORC1, уже существуют. Исследователи планируют понаблюдать, снижают ли эти препараты риск заболевания раком на моделях диабетических животных, и если да, то перейдут к испытаниям на людях.Характерно, что метформин — распространенное лекарство от диабета, которое помогает снизить уровень глюкозы в крови, тоже стимулирует восстановление ДНК. Правда, несколько иным способом. Ученые хотят протестировать метформин в сочетании с препаратами, воздействующими на HIF1? или mTORC1, и посмотреть, что получится.В то же время, более прямым способом снижения риска развития рака у диабетиков представляется строгий контроль уровня сахара в крови. Но хотя это кажется простым решением, практика показывает, что многим людям чрезвычайно трудно поддерживать гликемический контроль.