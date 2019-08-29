ЗОЖ защитит от деменции, но не всех

Результаты, опубликованные в журнале Nature Medicine, отчасти подтверждают выводы прошлых исследований о том, что привычки, полезные для сердца, могут заодно защитить и мозг.В новом исследовании приняли участие более 6300 взрослых в возрасте 55 лет и старше (средний возраст 69 лет). За участниками наблюдали в течение последующих 15 лет.Специалисты оценивали факторы образа жизни и здоровья участников, как то: привычка к физкультуре, диета и употребление алкоголя, курение, хронические болезни, степень социальной интеграции и др.У людей со здоровыми привычками оказался более низкий риск диагноза деменции в течение последующих 15 лет по сравнению с теми, кто ЗОЖем пренебрегал — в среднем на 20 % ниже. Эта цифра была действительной даже с учетом сопутствующих заболеваний и прочих потенциально влияющих показателей.Несколько иная картина получилась, когда исследователи учли генетические факторы предрасположенности к болезни Альцгеймера, в частности ген аполипопротеина Е (APOE).Среди людей с низким и средним уровнем генетического риска — коих большинство — ЗОЖ также продемонстрировал свою значимость: исследователи могли наблюдать уже известную 20%-ную разницу в уровнях деменции.К сожалению, высокий генетический риск с помощью образа жизни нивелировать не удалось: разница в заболеваемости деменцией у испытуемых с высокой предрасположенностью к нейродегенерации составила лишь 1,5 % в пользу «зожников».Это противоречит другим исследованиям, где здоровый образ жизни был признан универсальным фактором, значительно уменьшающим риск деменции. Но надо признать, что данная работа включала больше участников, а значит ее результаты следует признать более точными.