О каких болезнях сигнализируют боли в пояснице у мужчин

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Симптомы серьезных болезней у мужчин.Медики рассказали о неочевидных симптомах, свидетельствующих о наличии у мужчины проблем со здоровьем. Представители сильного пола редко уделяют своему самочувствию должное внимание и затягивают с походом к врачу, что грозит серьезными последствиямПроблемы с мочеиспусканием могут явно указывать на наличие сбоев в организме. Это проявляется в учащенных позывах к справлению нужды или болезненности процесса. Нередко такой симптом указывает на развитие аденомы, простаты и других заболеваний.Боли в пояснице нередко говорят о грыже или гидронефрозе, а болевые ощущения в костях служат проявлением метастаза в кости рака простаты. Поводом посетить врача являются также выделения из мочеиспускательного канала, особенно если они кровянистые, что тоже способно говорить об онкологии.Указывать на нарушение здоровья в состоянии воспаления, особенно в паховой зоне. Если постоянная партнерша при активных попытках забеременеть не может сделать этого на протяжении года, лучше провериться на бесплодие или варикоцеле.