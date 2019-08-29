Специалисты подсказали эффективный способ не набрать лишние килограммы

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Многие люди после похудения сталкиваются с немаловажной проблемой — как удержать вес.Ведь порой бывает потрачено слишком много усилий и времени для потери лишних килограмм, а за короткий период после диеты они с легкостью возвращаются.Диетологи дали несколько рекомендаций по закреплению результата после диеты, пишет ЮФ.Специалисты в области похудения рассказали, что удержать вес на месте совсем не сложно, стоит лишь придерживаться пары правил. Первое — любой прием пищи должен быть ограничен одной тарелкой (22 сантиметра в диаметре). При чем отмечается, что тарелку следует условно разделить на несколько частей. Больше половины должны быть овощи, а остальная часть белки и углеводы.Также диетологи советуют не забывать про физические нагрузки и правильный распорядок дня. Голодать же после окончания диеты строго запрещено.