Назван правильный способ подготовиться к беременности

Планировать зачатие нужно за 2 годаМедики рассказали, что будущим родителям необходимо изменить свой образ жизни, чтобы ребенок был здоров. Например, следует отказаться от употребления алкоголя и начать принимать комплекс витаминов.Готовиться к зачатию нужно не за 3 месяца, как советуют некоторые специалисты, а за 2 года. Особенно, если партнеры имеют лишний вес.Перед беременностью нужно не только перейти на правильное питание, но и регулярно заниматься спортом. Также стоит начать принимать мультивитамины – они повысят шанс забеременеть. Правильное питание, спорт, прием добавок принесут эффект только спустя несколько месяцев, мужчинам времени для улучшения качества и количества сперматозоидов понадобится чуть больше.Эксперт уверен, что следовать рекомендациям стоит всем родителям, которые ответственно подходят к рождению ребенка.