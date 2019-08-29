Опровергнуты главные мифы о раке

Онкологическая опухоль может появиться у любого человекаУченые всего мира работают над созданием универсального лекарства от злокачественных опухолей, однако пока оно еще не существует. Между тем эта опасная болезнь обросла множеством предрассудков, ничего общего не имеющих с действительностью.К примеру, многие верят в то, что главной причиной возникновения рака являются стрессы. Однако это отнюдь не так. По мнению медиков, стрессовые состояния не могут влиять на развитие раковых опухолей. Люди, которые часто нервничают или слишком впечатлительны и остро реагируют на любые неприятности, не более подвержены раковым новообразованиям, чем все остальные.Еще один широко распространенный миф заключается в том, что рак может передаваться по наследству. Между тем, по мнению врачей, в группе риска при наличии у кого-то из родственников онкогена оказываются лишь 2-3% людей.Третье ни на чем не основанное суеверие касается того, что удаление опухоли и биопсия якобы провоцируют рак других тканей. Это предположение не подтверждается экспертами.