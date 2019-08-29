Названа новая опасность антибиотиков

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Такие лекарства повышают риск возникновения смертельного недугаУченые из Школы медицины при Университете Джонса Хопкинса пришли к выводу, что антибиотики для перорального приема в ряде случаев могут способствовать тому, что у человека увеличивается вероятность заболеть раком.К таким выводам специалисты пришли, изучив данные о здоровье 166 000 человек. Эксперты рассказали, что даже минимальная доза антибиотиков повышала риск онкологии кишечника.Особенно опасными якобы оказались лекарства, относящиеся к пенициллиновой группе. Корреляция между приемом этих препаратов и повышающимся риском рака была высокой.При этом исследователи подчеркивают, что им только предстоит доказать, что антибиотики провоцируют онкологию.