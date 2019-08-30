Ученые нашли мощное «живое средство» против рака

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Исследование ценно для понимания в том числе безопасности определенных типов природных соединений для здоровья человека.Австралийские исследователи выделили соединение из секрета железы морской улитки Dicathasis orbita, которое обладает не только антибактериальными и противовоспалительными свойствами, но и защищает от рака, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.Как пояснила профессор Кэтрин Эббот из Университета Флиндерса, масштабное десятилетнее исследование показало, что активное соединение, полученное из вещества, которое вырабатывается железой моллюска, можно использовать в качестве средства для профилактики рака кишечника.«Честно признаться, мы очень взволнованы последними результатами нашей работы и надеемся привлечь инвестиции фармацевтических компаний для работы над новым препаратом, который поможет значительно снизить риск развития колоректальных раковых опухолей», — сказала Кэтрин Эббот.advertisementПо словам профессора Кирстен Бенкендорф, «полученное от улитки соединение может предотвратить образование злокачественных опухолей». Это первый важный вывод.«И второе — мы смогли, используя сложные современные технологии, отследить метаболизм соединения в организме. Что очень важно для разработки лекарств, поскольку это помогает продемонстрировать отсутствие потенциально токсичных побочных эффектов.В целом, исследование ценно для понимания в том числе безопасности определенных типов природных соединений для здоровья человека», — объяснила Бенкендорф.