Ученые ищут лекарство от гипертонии внутри рыбы

Если спросить нас о том, какие новые умения понадобились первым позвоночным для завоевания суши, мы скорее всего, назовем способность дышать воздухом и ползать.Но у биохимиков свой взгляд на вещи. Биохимик скажет, что первым животным, покинувшим океан, надо было срочно учиться жить с нехваткой соли.«Соль невероятно важна для животных с сосудистой системой, поскольку она обеспечивают поддержание здорового кровяного давления», — объясняет профессор Питер Фуллер из Мельбурнского института медицинских исследований Хадсона.Когда наши далекие предки перемещались на сушу, им требовалось либо разработать способы поддержания давления без соли, либо научиться эффективно использовать те ограниченные количества соли, к которым можно было получить доступ. Предки выбрали второй путь.И сегодня наши почки являются результатом этого второго пути и органом удержания соли. Данный процесс контролируется рецептором минералокортикоидов (MR).Характерно, что у рыб этот рецептор действует в обратном направлении, помогая, в первую очередь устранять избыток натрия. Интересно также, что гормоны, которые включают MR у рыб, выключают его у людей.Доктор Фуллер с коллегами создал гибридный или химерный MR человеко-рыбы, который позволил ученым более точно оценить разницу между рыбьим и человеческим рецептором. Фуллер обнаружил, что изменение одной аминокислоты (замена лейцина на треонин) переключает работу рецептора.Пока это лишь первые результаты, однако ученые смотрят в будущее. Питер Фуллер надеется, что его работа вдохновит коллег на разработку новых способов заставить организм сохранять меньше соли и таким образом лечить, например, гипертонию.«Возможно, мы сможем разработать лекарства, которые нацелены на ранее неопознанные взаимодействия внутри рецептора, а не просто блокируют его», — заключает профессор.