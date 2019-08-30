Что будет, если питаться одними кашами

Каша на завтрак — самое распространенное блюдо как для детей, так и для взрослых. Спортсмены вообще считают крупы важнейшим продуктом, который дает набор необходимых элементов для организма и силы для напряженного тренировочного процесса. Многие диеты включают крупы в перечень разрешенных продуктов, а некоторые монодиеты и вовсе предлагают питаться одним видом крупы в течение одной-двух недель или даже в течение месяца.Известный диетолог России, автор многочисленных книг и публикаций, посвященных коррекции веса и собственной методики похудения, Алексей Ковальков, считает, что питаться кашами можно и нужно, главное — разнообразными и понемногу. Каши помогают нормализовать обмен веществ, регулируют работу желудочно-кишечного тракта и помогают в целом правильному функционированию организма. Однако если исключить все другие источники необходимых нам веществ, мы рискуем за месяц заполучить дефицит витаминов и минералов, жиров, которые чрезвычайно важны для сбалансированного питания.Переизбыток углеводов, содержащихся в крупах, может вызвать нарушения в работе центральной нервной системы, стать причиной заболеваний, связанных с желчным пузырем, — в частности, способствовать образованию в нем камней. Особенно все эти неприятные последствия могут грозить организму, если человек нарушает питьевой режим, то есть явно потребляет меньше воды, чем рекомендуют диетологи. Придется принимать и витамины, — например, В12, А, D. Конечно, катастрофического авитаминоза за месяц человек, потребляющий одни крупы, не получит, но лучше не рисковать, тем более что каждый организм имеет свои особенности и невозможно сказать заранее, какая будет реакцияКуда хуже ситуация, мы при питании одними кашами недополучим витамин С. В организме он не синтезируется, поэтому получает его человек только из продуктов. Каши же не могут обеспечить достаточный уровень этого витамина. В результате нарушается работа многих органов, вплоть до выпадения зубов. Во времена открытия новых земель морскими экспедициями, когда плавание продолжалось месяцами, морякам приходилось питаться в основном крупами. В результате у людей выпадали зубы, начиналась цинга — смертельная болезнь, которая вызывается именно нехваткой витамина С.В китайской провинции в прошлом веке семьи питались тоже исключительно крупами, причем отшлифованными и очищенными от шелухи. В результате люди теряли зрение, на коже появлялись язвы, поражалась нервная система. Причина — нехватка витамина В1, который содержится именно в зерновой шелухе.Джеффри Уиддисон, ученый-химик из Техаса, изучал состав разных круп и собирал данные о состоянии здоровья людей, увлекающихся монодиетами и питающимися кашами в течение месяца. Джеффри сделал вывод, что при такой диете организму катастрофически не хватает жизненно важных питательных веществ.?В частности, он обратил внимание на отсутствие йода, что вызывает заболевания щитовидной железы.Лицензированный диетолог из Оксфордского университета Дженнифер Кристман уточняет, что многие крупы массового производства обогащены витаминами и минералами, но невозможно получить все, что нужно организму человека, без хорошо сбалансированной диеты. Она не рекомендует питаться одними кашами: «Это не очень полезно для здоровья. В нашей диете есть место зерновым, но это должна быть всего лишь одна порция в день».Исследование, проведенное экспертами из Оксфордского университета с участием тысячи добровольцев и опубликованное Британским фондом питания, показало, что около 70% тех, кто ел в течение недели только кашу и только из одной крупы, сбросили вес быстрее, чем те, кто питался в течение того же периода разными видами круп. Однако в течение следующих трех недель участники обеих контрольных групп вернули набранный вес, а проведенные анализы показали дефицит витаминов и минералов у каждого испытуемого. Правда, показатели разнились в зависимости от их возраста, веса и индивидуальных особенностей здоровья.Диетолог Линн Гартон в интервью Daily Express сказала, что крупы должны входить в рацион каждого человека, поскольку содержат значительное количество клетчатки, железа, фолиевой кислоты и цинка при низком содержании жира, однако длительное употребление одних лишь круп вызывает опасные для здоровья человека последствия. В их числе — нервные расстройства, диарея, анемия, сбой работы сердечно-сосудистой системы и желчного пузыря, ухудшение функционирования почечной системы за счет большого поступления в организм растительного белка, обострение заболеваний мочевыделительной системы.Есть и другие барьеры, препятствующие выбору каш в качестве единственного продукта на долгий срок. По словам Линн Гартон, у людей имеются встроенные механизмы, позволяющие избегать таких ситуаций: это феномен так называемой чувственной сытости — то есть чем больше пищи одного типа вы едите, тем меньше вы ее перевариваете.Конечно, пользу круп нельзя отрицать, но неудивительно, что каша на завтрак, обед и ужин может вызвать отвращение к такой еде и даже депрессию. Собственно, как и любой другой продукт, даже если он вкусный и полезный. Не зря легендарный Верещагин из фильма «Белое солнце пустыни» уже через несколько недель с отвращением ел икру и просил жену дать ему простого черного хлеба.