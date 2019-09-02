Названы лучшие продукты для здоровья мозга
Цельнозерновые продукты
Работу головного мозга можно улучшить за счёт поедания цельнозерновых продуктов. Ведь нам нужна энергия для поддержания функций организма, основным источником которой является глюкоза. Из-за её недостатка могут возникнуть такие проблемы, как снижение концентрации, общий упадок работоспособности. Лучше всего в таком случае есть цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом. Они способны обеспечить мозгу энергию на весь день. Идеально подходят отруби, «коричневые» крупы, хлеб и макароны из цельного зерна.
Жирная рыба
Омега-3 жирные кислоты крайне полезны для работы мозга и способны её улучшить. Они не вырабатываются организмом, поэтому их можно получить только из определенных продуктов. Лучшим вариантом в таком случае будут жирные сорта рыбы: лосось, тунец, скумбрия, форель. Также омега-3 кислоты есть в льняном масле, тыквенных семечках, грецких орехах, соевых бобах.
Орехи
В продолжении темы — орехи улучшат работу мозга не только за счёт содержания жирных кислот, но и благодаря витамину Е. Продукт предотвращает угасание когнитивных способности, ухудшение памяти. Кроме того, в таком случае важно включить в рацион спаржу, семена, яйца — они тоже содержат витамин Е.
Помидоры
Эти продукты полезны для мозга тем, что содержат в своём составе антиоксидант ликопин. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, что в свою очередь способно вызвать деменцию и болезнь Альцгеймера.
Брокколи
Брокколи — тоже идеальный продукт для того, чтобы улучшить работу головного мозга. В нём есть витамин К, который улучшает когнитивные функции и умственные способности, поэтому стоит овощ есть побольше и почаще.
Голубика
Если добавить голубику в рацион, то можно улучшить работу головного мозга. У ягод в составе есть фитохимические вещества, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными действиями.
Чёрная смородина
Витамин С — вот что ещё нужно организму и мозгу для нормального функционирования. Известно, что данный компонент крайне полезен для человеческого здоровья. В том числе он благотворно сказывается на улучшении мозговой деятельности.
Шалфей
У шалфея есть одно полезное свойство, о котором не все знают. Продукт способен улучшить работу мозга: сделать лучше память и мозговую активность. Его можно есть в сыром виде, добавлять в чай или использовать как приправу.
Яйца
И наконец, один из самых полезных продуктов для улучшения работы мозга — яйца. Они благотворно влияют на мозг за счёт вещества под названием холин.
Поедание данного продукта позволить улучшить концентрацию внимания, способность нейронов проводить нервные импульсы.
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Добавил labus в категорию Неврология
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