Названы лучшие продукты для здоровья мозга

Цельнозерновые продукты

Жирная рыба

Орехи

Помидоры

Брокколи

Голубика

Чёрная смородина

Шалфей

Яйца

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Мозгу необходимо правильно функционировать. Это не только кислород, интеллектуальные нагрузки, сон, но и продукты питания, которые способны улучшить работу головного мозга. Именно о них мы сегодня и расскажемРаботу головного мозга можно улучшить за счёт поедания цельнозерновых продуктов. Ведь нам нужна энергия для поддержания функций организма, основным источником которой является глюкоза. Из-за её недостатка могут возникнуть такие проблемы, как снижение концентрации, общий упадок работоспособности. Лучше всего в таком случае есть цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом. Они способны обеспечить мозгу энергию на весь день. Идеально подходят отруби, «коричневые» крупы, хлеб и макароны из цельного зерна.Омега-3 жирные кислоты крайне полезны для работы мозга и способны её улучшить. Они не вырабатываются организмом, поэтому их можно получить только из определенных продуктов. Лучшим вариантом в таком случае будут жирные сорта рыбы: лосось, тунец, скумбрия, форель. Также омега-3 кислоты есть в льняном масле, тыквенных семечках, грецких орехах, соевых бобах.В продолжении темы — орехи улучшат работу мозга не только за счёт содержания жирных кислот, но и благодаря витамину Е. Продукт предотвращает угасание когнитивных способности, ухудшение памяти. Кроме того, в таком случае важно включить в рацион спаржу, семена, яйца — они тоже содержат витамин Е.Эти продукты полезны для мозга тем, что содержат в своём составе антиоксидант ликопин. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, что в свою очередь способно вызвать деменцию и болезнь Альцгеймера.Брокколи — тоже идеальный продукт для того, чтобы улучшить работу головного мозга. В нём есть витамин К, который улучшает когнитивные функции и умственные способности, поэтому стоит овощ есть побольше и почаще.Если добавить голубику в рацион, то можно улучшить работу головного мозга. У ягод в составе есть фитохимические вещества, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными действиями.Витамин С — вот что ещё нужно организму и мозгу для нормального функционирования. Известно, что данный компонент крайне полезен для человеческого здоровья. В том числе он благотворно сказывается на улучшении мозговой деятельности.У шалфея есть одно полезное свойство, о котором не все знают. Продукт способен улучшить работу мозга: сделать лучше память и мозговую активность. Его можно есть в сыром виде, добавлять в чай или использовать как приправу.И наконец, один из самых полезных продуктов для улучшения работы мозга — яйца. Они благотворно влияют на мозг за счёт вещества под названием холин.Поедание данного продукта позволить улучшить концентрацию внимания, способность нейронов проводить нервные импульсы.