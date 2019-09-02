Алкоголь при беременности может изменять ДНК детей

Исследователи вели наблюдение 30 беременными женщинами и 359 детьми.Ученые призывают женщин отказаться во время беременности от употребления алкоголя даже в малых дозах.Исследование сотрудников Ратгерского университета завершилось их вердиктом о том, что во время беременности женщинам не стоит употреблять спиртное ни в каком количестве, даже в ограниченном.«И небольшие порции алкоголя, употребляемые во время беременности, могут изменять ДНК детей», — сообщили ученые.Отчет об их работе опубликован на Medicalxpress.Они обнаружили, что у детей, чьи матери позволяли себе выпивку во время беременности, произошли изменения в генах POMC и PER2. Данные гены ответственны за работу механизмов регуляции поведения: POMC – за реакции организм на стресс, а PER2 – за работу биологических часов организма. Проводившиеся прежде исследования показывали, что изменения в этих генах могут быть связаны со склонностью к рискованному поведению и вредным привычкам, включая злоупотребление алкоголем.«Однозначно, не существует безопасного количества алкоголя, которое можно употреблять во время беременности. Если это правило игнорировать, то после рождения у ребенка могут наблюдаться физические или умственные нарушения в развитии», — об этом, в свою очередь, заявили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.