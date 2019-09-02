Почему часто голова болит и кружится при перепадах погоды

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В последние дни погода испытывает украинцев на прочность, а резкие перепады температуры от прохлады до сильной жары, которая к тому же сменяется грозами и ливнями, наносит удар по самочувствию и здоровью.Особенно сложно перепады погоды переживают люди с сердечно-сосудистыми болезнями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, психоэмоциональными нарушениями и тем, кто страдает от каких-либо хронических недугов. Впрочем, почувствовать себя плохо могут даже совершенно здоровые люди.«Скачки температуры воздуха могут вызвать спазм кровеносных сосудов. А, к примеру, для сердечника это чревато гипертоническим кризом или приступом стенокардии. Снижение атмосферного давления вызывает гипоксию — пониженное содержание кислорода в организме.В итоге, сердечная мышца и головной мозг страдают от его нехватки, что и вызывает мигрени, боли в сердце, ухудшается психологическое состояние, возникает подавленное настроение, а порой даже депрессия. Ну а когда сухую погоду меняют дожди и резко повышается влажность, в первую очередь страдают те, у кого есть кожные заболевания», — предупреждает врач.Также медик предупреждает, что скачки температур опасны для людей в возрасте и для малышей, организм которых еще не до конца приспособлен к внешним условиям.Потому этим категориям граждан нужно особенно беречь свое здоровье – в первую очередь, хорошенько высыпаться, отказаться от вредных привычек, не переедать, но при этом обогащать свой рацион разнообразными витаминными продуктами.