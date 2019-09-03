Японские ученые нашли метод выбирать пол ребенка при оплодотворении

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Воздействие при этом полностью обратимо, говорят исследователи.Японские ученые-биологи создали метод, при котором во время искусственного оплодотворения можно выбрать пол ребенка.Как пишет ScienceMag, группа специалистов Университета Хиросимы нашли способ выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении. В результате долгих исследований и испытаний они смогли получить химическое вещество, которое может изменять скорость сперматозоидов.Второе свойство этого вещества – отделение сперматозоидов с Х-хромосомой, который определяет женский пол, от несущих У-хромосому — мужской пол.Боле того, утверждают ученые, новое вещество не влияет на жизнеспособность сперматозоидов и их способность к оплодотворению. Воздействие при этом полностью обратимо, говорят исследователи.Специалисты уже провели ряд экспериментов на мышах, которые показали, что при использовании «медленной» спермы 81% потомства составляют самки. Оплодотворение «быстро» спермой, напротив, дает самцов в 90% случаев.