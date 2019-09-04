Названы причины боли в пояснице и основные методы лечения
Женщины довольно часто жалуются на боль в спине. Этот симптом требует внимания специалиста.
Отчего болит спина — распространенные причины
Ежемесячно женщины сталкиваются с неприятными ощущениями в пояснице во время менструации. При сокращении матки раздражаются рецепторы малого таза, затрагивая и область поясницы. Обычно дискомфорт длится несколько часов и затихает самостоятельно. Причина боли в данном случае понятна и не требует обращения к доктору.
Помимо этого боль может возникнуть и при таких состояниях:
растяжение связок, мышц, сухожилий;
нарушение симметрии мышечного корсета;
искривление позвоночника;
грыжи и протрузии;
остеохондроз;
радикулит;
заболевания соседних органов;
воспалительные процессы органов малого таза;
травмы при падении.
У женщин на позвоночник возлагается колоссальная нагрузка во время беременности. Поэтому позаботиться о здоровье спины следует как до, так и после родов. Главное правило — начать лечение боли в спине важно вовремя.
Диагностика и методы лечения в ИВР
Заболевание позвоночника всегда заявляет о себе при помощи болевого синдрома. Игнорировать сигнал нельзя — следует посетить врача, чтобы своевременно помочь своему позвоночнику.
В Институте вертебрологии и реабилитации (ИВР) специалист внимательно выслушает пациента, проведет осмотр и назначит дополнительные исследования (если возникнут затруднения с постановкой диагноза). Сюда относят КТ, МРТ, рентген.
Лечение при болях в спине начинают с купирования болевых ощущений. Не каждый человек может терпеть боль, особенно сильную. Женщины хоть и имеют довольно высокий болевой порог, но качество жизни страдает. Для этого используют известный метод — инъекционную терапию. В очаг воспаления вводят противовоспалительные и обезболивающие средства. Эффект наступает быстро.
advertisement
Затем приступают к основному лечению. Только комплексный подход позволяет добиться стойкого результата.
Один из вариантов терапии — коррекция позвоночника. Мануальный терапевт мягко и аккуратно возвращает на место позвонки. Их подвижность возобновляется.
Кроме того, в клинике ИВР для лечения назначают:
физиотерапию;
массаж лечебного типа;
гимнастические упражнения;
занятия на тренажерах David.
Особое внимание уделяется мышечному корсету. Его слабость приводит к различным заболеваниям позвоночника, асимметрии, спазмам.
Филиалы Института вертебрологии и реабилитации находятся в таких городах Украины, как Киев, Львов, Ивано-Франковск.
Как сохранить здоровье спины: советы врача
После того, как пройдено основное лечение спины, важно не допустить рецидивов.
Помогут сохранить здоровье позвоночника такие правила:
Тяжести. Как известно, у женщин позвоночный столб слабее, поэтому ни при каком условии не следует его перегружать.
Осанка. Спина должна быть прямой, когда вы сидите или стоите. Тогда нагрузка распределяется равномерно.
Ожирение. Избавьтесь от лишнего веса — это дополнительная нагрузка на позвоночник, вызывающая деформации дисков.
Кальций. Употребляйте как можно больше продуктов, содержащих этот микроэлемент.
Обувь. Женщины должны отказаться от моделей не только на высоком каблуке, но и от той обуви, которая не имеет подъема.
Тренировки. Упругие мышцы обеспечивают надежную поддержку позвоночнику и позволяют в полной мере питать ткани и суставы всеми получаемыми питательными веществами.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Травматология
Добавить комментарий