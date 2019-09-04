Названы причины боли в пояснице и основные методы лечения

Женщины довольно часто жалуются на боль в спине. Заболевание позвоночника всегда заявляет о себе при помощи болевого синдрома. Игнорировать сигнал нельзя — следует посетить врача, чтобы своевременно помочь своему позвоночнику.Женщины довольно часто жалуются на боль в спине. Этот симптом требует внимания специалиста.Отчего болит спина — распространенные причиныЕжемесячно женщины сталкиваются с неприятными ощущениями в пояснице во время менструации. При сокращении матки раздражаются рецепторы малого таза, затрагивая и область поясницы. Обычно дискомфорт длится несколько часов и затихает самостоятельно. Причина боли в данном случае понятна и не требует обращения к доктору.Помимо этого боль может возникнуть и при таких состояниях:растяжение связок, мышц, сухожилий;нарушение симметрии мышечного корсета;искривление позвоночника;грыжи и протрузии;остеохондроз;радикулит;заболевания соседних органов;воспалительные процессы органов малого таза;травмы при падении.У женщин на позвоночник возлагается колоссальная нагрузка во время беременности. Поэтому позаботиться о здоровье спины следует как до, так и после родов. Главное правило — начать лечение боли в спине важно вовремя.Диагностика и методы лечения в ИВРЗаболевание позвоночника всегда заявляет о себе при помощи болевого синдрома. Игнорировать сигнал нельзя — следует посетить врача, чтобы своевременно помочь своему позвоночнику.В Институте вертебрологии и реабилитации (ИВР) специалист внимательно выслушает пациента, проведет осмотр и назначит дополнительные исследования (если возникнут затруднения с постановкой диагноза). Сюда относят КТ, МРТ, рентген.Лечение при болях в спине начинают с купирования болевых ощущений. Не каждый человек может терпеть боль, особенно сильную. Женщины хоть и имеют довольно высокий болевой порог, но качество жизни страдает. Для этого используют известный метод — инъекционную терапию. В очаг воспаления вводят противовоспалительные и обезболивающие средства. Эффект наступает быстро.advertisementЗатем приступают к основному лечению. Только комплексный подход позволяет добиться стойкого результата.Один из вариантов терапии — коррекция позвоночника. Мануальный терапевт мягко и аккуратно возвращает на место позвонки. Их подвижность возобновляется.Кроме того, в клинике ИВР для лечения назначают:физиотерапию;массаж лечебного типа;гимнастические упражнения;занятия на тренажерах David.Особое внимание уделяется мышечному корсету. Его слабость приводит к различным заболеваниям позвоночника, асимметрии, спазмам.Филиалы Института вертебрологии и реабилитации находятся в таких городах Украины, как Киев, Львов, Ивано-Франковск.Как сохранить здоровье спины: советы врачаПосле того, как пройдено основное лечение спины, важно не допустить рецидивов.Помогут сохранить здоровье позвоночника такие правила:Тяжести. Как известно, у женщин позвоночный столб слабее, поэтому ни при каком условии не следует его перегружать.Осанка. Спина должна быть прямой, когда вы сидите или стоите. Тогда нагрузка распределяется равномерно.Ожирение. Избавьтесь от лишнего веса — это дополнительная нагрузка на позвоночник, вызывающая деформации дисков.Кальций. Употребляйте как можно больше продуктов, содержащих этот микроэлемент.Обувь. Женщины должны отказаться от моделей не только на высоком каблуке, но и от той обуви, которая не имеет подъема.Тренировки. Упругие мышцы обеспечивают надежную поддержку позвоночнику и позволяют в полной мере питать ткани и суставы всеми получаемыми питательными веществами.