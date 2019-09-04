Эти советы помогут значительно сократить ежедневные стрессы

Такие состояния вредят организму.Стресс — состояние, которого практически невозможно избежать при тех ритмах жизни, которые установились в современном обществе.Опасность стрессовых состояний заключается в том, что они могут усиливаться, переходя в депрессию, а также оказывать разрушающее воздействие на здоровье организма в целом. А потому со стрессом нужно бороться и избавляться от него в кратчайшие сроки. Расскажем в статье о десяти лучших способах быстро избавиться от стресса.Способ №1: Научитесь вовремя останавливатьсяПонятно, что правила успеха требуют от современного человека невозможного: успевать везде и всюду, быть в курсе всего происходящего, оперативно решать проблемы различного рода. Но постоянно пребывая в состоянии умственного и физического напряжения — избавиться от стресса нереально. А потому научитесь вовремя останавливаться и делать паузу в делах.Чувствуете, что ваши силы на пределе? Срочно берите отпуск. В идеале нужно устраивать себе день передышки хотя бы раз в неделю. Занимайтесь в этот день своими любимыми делами или просто уделите время общению с друзьями и близкими.Способ №2: Насыщайте свой организм витаминамиСправиться со стрессом и предотвратить его негативные последствия помогут витамины. Можете пропить курс специальных фармацевтических средств, но куда лучше получать витамины естественным путем, а потому обогатите свой рацион продуктами, которые в изобилии содержат ценные витаминные элементы: свежими овощами и фруктами. Особенно полезны продукты, содержащие витамин С (томаты, лимоны, шиповник, апельсины) и продукты с приличной концентрацией витаминов группы В (свекла, капуста, орехи, жирная морская рыба).Способ №3: Ешьте продукты, способствующие повышению настроенияЧувствуете, что силы уходят и настроение вместе с ними? Тогда можете побаловать себя натуральным шоколадом, бананами, сливами, инжиром или финиками. В перечисленных продуктах содержится особая аминокислота, способствующая выработке «гормона радости» — серотонина. Когда этот гормон начинает активно вырабатываться в организме человека — настроение повышается, человек ощущает прилив бодрости.Способ №4: Избавиться от стресса помогут сеансы ароматерапииУспокоить нервную систему помогут ароматы некоторых эфирных растительных масел. Вдыхая эти ароматы, вы сможете успокоиться и расслабиться. Ароматерапия — лучшее средство не только от стресса, но и от бессонницы. Особенно полезны в этом отношении ароматы роз, жасмина, кипариса и лаванды.Способ №5: Разговор по душамЕсли вы чувствуете, что вас что-то сильно беспокоит, пугает или гнетет — возможно, вам стоит обсудить свое беспокойство с человеком, которому вы доверяете, и который будет готов вас выслушать и помочь искренним советом. Если вы считаете, что в вашем окружении таких людей нет — можете записаться на прием к профессиональному психологу. Иногда достаточно просто озвучить проблему, чтобы она перестала существовать.Способ №6: Найдите для себя необычное хоббиПомогут быстро справиться со стрессом необычные эмоции и впечатления. А потому найдите для себя какое-то новое и оригинальное увлечение: например, попробуйте прыгнуть с парашютом, обучиться верховой езде или же совершить погружение под воду.Способ №7: Занятия спортомРегулярные занятия спортом — превосходный способ избавиться от стресса раз и навсегда. Спорт не только успокоит вашу раздраженную нервную систему, но и поможет привести себя в тонус. Достаточно простой пробежки в течение 30 минут, чтобы нервное напряжение прошло, и вы почувствовали себя лучше. Прекрасно расслабляет и успокаивает плавание. Если спорт по каким-то причинам не вызывает у вас интереса — просто ежедневно и подолгу гуляйте на свежем воздухе.Способ №8: Йога и прочие духовные практикиЗанятия йогой и иными духовными практиками прекрасно помогают справиться не только со стрессом, но и с его более глубокой формой — депрессией. Занятия духовными практиками учат концентрации, понимаю истинных целей и себя самого.Способ №9: Учитесь избегать стрессовЕсли вы точно знаете, что та или иная ситуация способна довести вас до нервного срыва — научитесь уходить от нее грамотно. Не общайтесь с людьми, которые учат вас негативно мыслить.Способ №10: Чаще улыбайтесьСправиться с тяжелым и затяжным стрессом поможет позитивное мышление и обычная улыбка. Научитесь радоваться простым вещам, и чаще улыбайтесь и тогда стресс не будет частным и неприятным гостем в вашей жизни.