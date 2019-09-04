Этими продуктами можно заменить жирные сорта мяса

Полезные альтернативы.Жирные мясные продукты могут вредить человеческому организму — это факт, неоднократно доказанный учёными. Однако не обязательно всегда упиваться такими блюдами.Нежирные сорта мясаМясо в первую очередь является источником белка. Если жирное мясо наносит вред организму, то логично заменить его нежмрными сортами. Отличной альтернативой станут кролик, курица, индейка, говядина. Разумеется, даже уэтих видов мяса есть кусочки пожирнее, например, бедра курицы содержат больше жира, нежели грудка.РыбаТреска, окунь, хек, сибас, дорадо — это замечательная альтернатива жирному мясу. Польза такого продукта заключается в первую очередь в омега-3 полиненасыщенныз жирных кислотах.Яичный белокЖирное мясо всегда можно заменить на Белок яиц. Он является хорошим источником протеина, к тому же легко усваивается. Благодаря этому подходит для перекуса и послетренировочного времени.Бобовые продуктыБелок может быть и растительным. В таком случае идеально подойдут бобовые продукты. К ним относят чечевицу, фасоль, горох и другие.Нежирные сорта сыраНизкокалорийный сыр станет достойной альтернативой жирному мясу. В них есть Белок — казеин, содержащий аминокислоты, необходимые организму.