Медики развеяли миф об опасной плесени на продуктах

Безопасны ли продукты с плесенью.Наверняка вы хоть раз «выращивали» плесень на забытой еде или напитках и могли воочию наблюдать ее пушистую шубку, не вызывающую, впрочем, ни малейшего желания погладить. Но знаете ли вы, почему плесень такая пушистая и опасен ли этот пух?Короткий ответ на первый вопрос заключается в том, что пух является признаком того, что ваша плесень готовится к размножению.«Пушистая плесень — это миллиарды микроскопических спор, которые только и ждут, чтобы перенестись в новую среду», — объясняет Меган Бьянго-Дэниелс, миколог из Университета Тафтса (США).Представьте себе, что когда вы видите белую плесень на хлебе или пыльный зеленый гриб на забытом мандарине, вы становитесь свидетелем важного момента в жизненном цикле плесени. Это момент, когда плесень готовится отправить свои генетические копии в мир в надежде, что хотя бы некоторые найдут свой дом, где смогут честно жить, переваривая что-то питательное и порождая собственных потомков.Плесень размножается путем создания большого количества репродуктивных клеток, называемых спорами. Споры в чем-то похожи на семена, но они не содержат пищевых запасов. Поэтому спорам, как правило, требуются более благоприятные условия, для того, чтобы перейти к следующему этапу жизни.«Когда вы смотрите на плесень, вы смотрите на сами споры, которые часто бывают зелеными, белыми или черными», — говорит Меган Бьянго-Дэниелс, — «Эти споры такие пушистые, поскольку в природе они должны быть подхвачены и унесены ветром на манер одуванчиков».Но опасны ли эти пушистики для человека? Нет, почти никогда. Более того, ученые начинают осознавать экологическую важность для человечества плесени и других грибов вроде дрожжей.Нет, никто не спорит, что иногда плесень бывает вредной. Например, по данным FDA ряд плесневых грибов производит токсичные метаболиты, известные как микотоксины, которые могут вызывать недомогание у людей, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. Кроме того, некоторые грибы провоцируют аллергические реакции.Однако во многих случаях грибы помогают людям. Пиво, вино, сыр и хлеб на закваске — очевидные примеры популярных продуктов, которые люди готовят с участием грибов. Грибы также выполняют важные химические преобразования, которые превращают семена и мякоть фруктов в кофейные зерна и какао-бобы.Но возвращаясь к нашему холодильнику — что все-таки мы должны сделать с заплесневелым сыром, который обнаружился в его недрах? Можно ли соскрести зеленые пятна и наслаждаться едой как ни в чем не бывало?Специалисты говорят, что несмотря на безопасность плесневых спор, наслаждаться плесневелой едой, скорее всего, не получится. Дело в том, что если появление плесени означает, что еда уже не свежая. И она как минимум потеряла свои вкусовые качества. «Это не опасно, это просто не вкусно», — говорит Меган Бьянго-Дэниелс.