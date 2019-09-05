Врачи предупредили о потенциальном вреде веганства

От продуктов животного происхождения лучше не отказываться.Данный стиль питания вызывает дефицит нутриента, критически важного для здоровья мозга. Он содержится в мясе, рыбе и яйцах, этот элемент особенно необходим во время беременности.Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения. Сегодня спрос на растительные блюда постоянно растет, однако любители полностью лишать себя животных источников пищи забывают о том, что они могут столкнуться с дефицитом холина. Этот нутриент критически важен для развития мозга. Холин содержится в мясе, рыбе, яйцах и морепродуктах. Эксперты подчеркивают, что особенно важен холин во время беременности, так как он обеспечивает здоровый рост мозга ребенка.Диетологи не исключают, что массовый отказ от пищи животного происхождения может привести к столь же массовому дефициту холина у представителей следующего поколения. Между тем в распоряжение науки появляются все больше доказательств того, что холин крайне важен для нашего мозга.И хотя растительная диета очень полезна для человека по многим другим причинам, и ещё большую пользу она приносит окружающей среде, нехватка холина может повлечь за собой крайне нежелательные последствия.Отметим, что холин также производится печенью, но в таких количествах, которые недостаточны для удовлетворения базовых потребностей человеческого организма. Следовательно, нам необходимо получать его из диетических источников.