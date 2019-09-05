Названы главные причины появления болезней сердца

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В контрольной группе эти факторы имели место в жизни трети людей.Португальские ученые в поисках ведущих причин, вызывающих болезни сердца и сосудов, исследовали фактор наследственности, а также влияние обстоятельств образа жизни. Результаты их работы опубликованы в издании ECS.В проведенном исследовании приняли участие 1075 человек. У примерно половины, 555 человек, имелась ишемическая болезнь сердца, а 520 человек были здоровы и составили контрольную группу.Как среди участников-сердечников, так и среди здоровых учеными были проанализированы генетическая предрасположенность к болезням сердца и наличие факторов риска — курения, малоподвижности, диабета, повышенного уровня холестерина, высокого давления. Исследователи установили, что в группе добровольцев с больным сердцем было более значительным влияние генетики, но также при этом более 73% из них демонстрировали присутствие трех факторов риска из вышеназванных пяти. В контрольной группе эти факторы имели место в жизни трети людей.Ученые констатируют: если образу жизни человека свойственны да или больше факторов риска развития сердечных болезней, роль генетики оказывается уже несущественной. С каждым новым фактором риска для него будет увеличиваться вероятность заполучить ишемическую болезнь сердца.«Вероятность развития этой болезни увеличивается в 3 раза при наличии одного фактора риска, в 7 раз – при наличии двух, и в 24 раза – при наличии трех», — подсчитали авторы проекта.По их мнению, людям с плохой наследственностью особенно важно вести здоровый образ жизни — не курить, заниматься спортом, сбалансировано питаться, следить за давлением.