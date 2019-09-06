Названы болезни, «проявляющиеся» на чертах лица

Что может оказаться симптомом.Медики рассказали, какие изменения с лицом могут оказаться симптомами заболеваний.Глаза. Если в области под глазами часто проявляются отеки, а веки выглядят припухшими, это может говорить о дисфункции щитовидной железы или почечной недостаточности.Еще один часто встречающийся симптом — дергающееся веко. Если он наблюдается на протяжении длительного периода времени, это может свидетельствовать о низком уровне магния, что также опасно для состояния сердца и сосудов.Лоб. На лбу могут неожиданно появиться глубокие поперечные борозды – такой симптом является сигналом о нарушении работы желудочно-кишечного тракта.Возникающие на переносице резкие вертикальные морщины – возможный признак возникших в организме проблем с печенью и желчным пузырем.Щеки. Если человек часто бледен, а кожа имеет зеленоватый оттенок, можно с большой вероятностью предположить наличие железодефицитной анемии – состояния, опасного своей способностью влиять на снижение иммунитета и возникновение осложнений в сердце и легких.В свою очередь краснота лица, не связанная с влиянием внешних факторов, может быть симптомом сахарного диабета и гипертонии.Нос. В виде синеющего кончика носа могут проявляться нарушения в работы сердца и легких. Красный нос указывает на повышенное давление.Губы. С возникновением трещин в уголках губ связан дефицит витаминов группы В и таких микроэлементов, как железо и цинк, чреватый снижением иммунитета и опасный для состояния нервной системы. В частности, из-за нехватки этих микроэлементов развиваются депрессия, повышенная тревожность.