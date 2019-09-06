Медики развенчали известные мифы о раке

Во что не стоит верить.Ученые развенчали главные мифы о раке, которые многие воспринимают как истину. Искаженные представления об онкологии могут мешать своевременной диагностике и лечению болезни.Существует мнение, что рак у человека может развиться на фоне частого стресса, якобы провоцирующего рост опухоли. Однако медики такое заблуждение опровергают, отмечая, что даже регулярно нервничающие и сталкивающиеся со стрессовыми ситуациями граждане не могут на фоне этого заболеть онкологией. Передаваться “по наследству” рак тоже не в состоянии. Даже если у кого-то из родственников была онкология, риск ее повторения у потомства возрастает лишь на несколько процентов.Не соответствует действительности, по утверждениям специалистов в области медицины, и вера в то, что удаление раковой опухоли или биопсия ведут к онкологии в других тканях.