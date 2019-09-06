Ученые рассказали о влиянии курения на сон

Курильщики и вейперы испытывают проблемы со сном чаще, чем те, кто не курит вообще.Курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.Ученые отметили, что курильщики и вейперы испытывают проблемы со сном чаще, чем те, кто не курит вообще. Причем любители электронных устройств употребляют снотворные препараты чаще всех.Уточняется, что даже нерегулярное курение вейпов негативно сказывается на качество сна.Ранее сообщалось, что ученые нашли эффективный способ борьбы с курением.