Врачи назвали первые симптомы инфаркта и инсульта

Болезни сердца наиболее опасны для жизни.Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. Во всемирной организации охраны здоровья рассказали о факторах риска, симптомах и причинах группы опасных заболеваний.Наиболее опасными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний являются инфаркт и инсульт — они происходят в результате закупорки сосудов ведущих к сердцу или мозгу.Закупорка становится следствием образования жировых отложений на стенках сосудов и приводит к инфаркту миокарда или же ишемического инсульта. А кровотечение сосудов мозга становится причиной геморрагического инсульта.Причиной инфаркта миокарда, как правило, становится сочетание разных факторов риска:курение,нездоровое питание и ожирение,употребление алкоголя,недостаток физической активности,повышенное давление,диабет,гиперлипидемия.Научно доказано, что отказ от курения, злоупотребления алкоголем, уменьшение количества соли в рационе, диета, богатая фруктами и овощами, регулярные умеренные физические нагрузки снижают риск развития этих заболеваний.Кроме того факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний являются стресс и наследственность.Так, о сердечно-сосудистом заболевании можно не догадываться, пока не станет совсем плохо. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями.Симптомы инфаркта:боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки;боль или неприятные ощущения в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине;затруднение дыхании или нехватка воздуха;тошнота или рвота;головокружение или потеря сознания;бледность и холодный пот.Стоит отметить, что у женщин чаще всего проявляются следующие симптомы: нехватка дыхания, тошнота, рвота, боли в спине и челюсти.Симптомы инсульта:внезапная слабость в лице, руке или ноге (чаще — с одной стороны),неожиданное онемение лица, руки или ноги,спутанное сознание,затруднение речи или ее понимания речи,проблемы с восприятием одним или двумя глазами,затрудненная походка,головокружение, потеря равновесия или координации,сильная беспричинная головная боль,потеря сознания или беспамятство.При таких симптомах необходимо безотлагательно обратится за помощью специалистов.