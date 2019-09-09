Медики рассказали, какая каша помогает быстрее уснуть

Рис помогает от бессонницы.

Японские ученые обнаружили, что употребление риса может помочь обрести качественный сон людям, которые страдают от его нарушений.

По данным исследования, отчет о котором был опубликован в журнале PLoS ONE, людям, на личном опыте столкнувшимся с бессонницей, полезно ужинать блюдами из риса. Ученые объясняют снотворный эффект риса его способностью стимулировать в организме выработку триптофана — аминокислоты, вызывающей сонливость. В головном мозге происходит преобразование триптофана в серотонин, а затем в мелатонин, вызывающий сон.

Специалистами были проанализированы данные ежегодных медицинских осмотров 1848 мужчин и женщин. Ученых интересовали в первую очередь показатели, служащие параметрами качества сна, — в частности, количество времени, требуемого для засыпания, продолжительность сна, полноценность ночного отдыха, использование лекарств, ощущения в течение следующего дня. В результате было установлено: у людей, употреблявших больше риса, показатели по шкале сна наилучшие – спят они очень хорошо.

В то же время исследование показало, что употребление на ужин макарон и лапши, в отличие от риса, может стать провоцирующим фактором бессонницы.
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