Медики рассказали, какая каша помогает быстрее уснуть

Рис помогает от бессонницы.Японские ученые обнаружили, что употребление риса может помочь обрести качественный сон людям, которые страдают от его нарушений.По данным исследования, отчет о котором был опубликован в журнале PLoS ONE, людям, на личном опыте столкнувшимся с бессонницей, полезно ужинать блюдами из риса. Ученые объясняют снотворный эффект риса его способностью стимулировать в организме выработку триптофана — аминокислоты, вызывающей сонливость. В головном мозге происходит преобразование триптофана в серотонин, а затем в мелатонин, вызывающий сон.Специалистами были проанализированы данные ежегодных медицинских осмотров 1848 мужчин и женщин. Ученых интересовали в первую очередь показатели, служащие параметрами качества сна, — в частности, количество времени, требуемого для засыпания, продолжительность сна, полноценность ночного отдыха, использование лекарств, ощущения в течение следующего дня. В результате было установлено: у людей, употреблявших больше риса, показатели по шкале сна наилучшие – спят они очень хорошо.В то же время исследование показало, что употребление на ужин макарон и лапши, в отличие от риса, может стать провоцирующим фактором бессонницы.