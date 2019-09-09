Стало известно, какие диеты повышают риск инсульта

Новые доводы о вреде веганства.Веганство и вегетарианство являются очень популярными системами питания в развитых странах, особенно на территории Европы и США.Многие известные звезды шоу-бизнеса открыто выступают в поддержку веганства и охотно делятся своими примерами. Однако ученые не разделяют всеобщего энтузиазма, поскольку им удалось выяснить, что у людей, отказавшихся от мяса (вегетарианцев) и любых продуктов животного происхождения (веганов) существует высокий риск инсульта.Придти к таким выводам удалось после многолетних наблюдений за людьми, которые придерживаются различных взглядов на питание. Под пристальным вниманием исследователей находились почти 50 000 человек в течение 18 лет.Как выяснилось, сторонники растительной пищи на 20% чаще становились жертвами инсульта, зато на 22% ниже риск инсульта и ишемической болезни сердца. Врачи считают, что необходимо питаться сбалансировано для того, чтобы не страдать от сердечно-сосудистых заболеваний.