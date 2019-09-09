О каких заболеваниях может сигнализировать отек ног

Отеки ног могут указывать на как неопасные и временных нарушения в организме, так и появление серьезных болезней.Возникновение отеков в нижних конечностях — это синдром, который может возникать как следствие целого ряда. Медики отмечают, что во многих случаях, когда появление отеков оказывается связано с образом жизни или нездоровыми привычками, человек способен самостоятельно помочь своим ногам.В частности, для этого рекомендуются упражнения, а также отдых в таком положении, чтобы ноги находились повыше и происходил отток застоявшейся крови. Также для борьбы с отеками ног полезны продукты, содержащие калий: бананы, листовой салат, абрикосы или курага, персики, арбузы. Но если после принятых мер помощи ногам отеки не проходят, возможно, их появление связано с какой-то серьезной проблемой в организме.Поэтому в том случае, когда домашние средства от отечности не помогают, следует посетить врача — терапевта, кардиолога, флеболога или уролога.