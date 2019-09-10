Названы диеты, способные привести к смерти

На стоит перегибать палку.Врачи рассказали о смертельной опасности жестких диет и болезни, которые вызывают диеты, обещающие быстрое и эффективное похудение.В борьбе с лишними килограммами мало кто задумываются, что будет потом после пройденного курса диет. Диетологи объяснили, что быстрое похудение чревато рядом проблем для здоровья, которые в дальнейшем будет чрезвычайно сложно преодолеть. Быстрые диеты в большинстве своем действительно являются действенными, однако снижение веса является краткосрочным, а потерянные килограммы вернутся, возможно и в большем количестве.Побочным эффектом жестких диет может стать: истощение, нервные срывы, обострение хронических заболеваний, нарушение обмена веществ, еще больший набор веса.Жесткий рацион не подходит к длительного использования.Диетолог Ольга Усенко считает, что рацион для похудения должен быть в первую очередь разнообразным и удобной. Он также должен соответствовать вашим вкусовым предпочтениям.Нормальной потерей веса является потеря до одного килограмма в неделю, не больше. Все остальное является издевательством над физиологией, которое приведет к тяжелым заболеваниям.