Названо неожиданное полезное свойство алкоголя для женщин

Речь идет о небольших порциях.Женщинам алкоголь может помочь начать соображать быстрее. Ученые установили, что дамы, которые позволяют себе немного выпивать, обладают лучшими мыслительными способностями в сравнении с трезвенницами.Женщины, которые употребляют 1-2 порции алкоголя в день, обладают лучшими мыслительными способностями, чем те женщины, которые употребляют алкоголь в меньшем количестве или вообще не пьют спиртного. Такой вывод был сделан в результате исследования, проведенного учеными Колумбийского Университета (США).В том, что небольшое количество выпивки улучшает качество когнитивной деятельности у женщин, специалисты убедились, проведя серию экспериментов с тестами на интеллект. Проанализировав их итоги, исследователи высказались о том, что умеренные дозы алкоголя оказывают позитивное действие на сосуды головного мозга.В то же время эти испытания продемонстрировали, что алкоголь благоприятно действует лишь на женскую способность мыслить — у мужчин аналогичного эффекта не наблюдалось.Отметим, что Американская Ассоциация Кардиологов считает допустимым для мужчин не более двух порций алкоголя в день, а для женщин – не более одной. По американским меркам одна порция – это 12 унций пива, или 4 унции вина, или 1.5 унции крепкого спиртного напитка, при этом 1 унция составляет примерно 28 граммов.